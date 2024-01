Sortez! – DAAMN asso

Mercredi 17 janvier

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Alex et Beegy membres de l’association DAAMN (Diversité Artistique et Animations Musicales Nocturnes).

Ils sont venus nous présenter le fonctionnement de l’asso, ainsi que leurs rôles.

Pendant l’émission nous avons fait un retour sur l’année 2023 notamment avec le concours jeune talent rap remporté par Beegy.

Nous avons aussi parlé d’avenir avec les nombreux projet de Beegy et de l’asso.

Les dates à venir :

18 janvier : concert au Delirium Café à Tours

1er mars : Beegy est la première partie de Demi Portion au Bateau Ivre

13 mars : projet de Beegy Ambition Volume 1

16 mars : Beegy est la première partie de Souffrance et de Jeune Mort

Pour plus d’informations :

Le Insta de DAAMN asso

Le Facebook de DAAMN asso

Le Insta de Beegy

Le Insta de Sortez!

La playlist de l’émission :

LYAA – Careful

Beegy, Chikou – Peine

LYAA, THE G BRO – Priceless Love

Beegy, Medra – Colors

Pour en savoir plus, tout est dans le podcast 😉