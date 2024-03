En Quête d’Histoire – Collège Montaigne

Imaginez que nos médias actuels puissent se transporter au temps de la Révolution française, dans le roman de Victor Hugo « Les Misérables » ou durant la Révolution industrielle. Qu’auraient à nous dire les protagonistes au micro? Quels formats radiophoniques auraient pu accueillir la verve de Danton ou recueillir les malheurs de Cosette? Et si l’arrivée du train à vapeur dans les villes créait de folles rumeurs?

Les 4ème B du collège Montaigne vous proposent « En Quête d’Histoire », des contenus radio variés qui donnent la parole aux protagonistes de l’Histoire et de la littérature. Aidés de leurs enseignantes: Mme Serreau en Histoire-Géo, Mme Michel en français et Mme Didier documentaliste, ils ont joué avec les anachronismes, ont suivi scrupuleusement les faits historiques mais ont donné libre cours à leur créativité pour que vivent sur nos ondes des tranches d’histoire.

Les 4ème B, c’est à vous!

EPISODE #1 La Révolution française

Pour ce premier épisode, les 4ème B vous transportent durant la Révolution française. Robespierre, Danton, Louis XVI, Olympe de Gouges, Napoléon et tous les protagonistes de cette période sont au micro. Une série de podcasts à découvrir pour en savoir plus sur cette période charnière de l’Histoire.

EPISODE #2 LES MISERABLES

Les 4ème B se plongent cette fois dans l’oeuvre de Victor Hugo « Les Misérables ».

Comme pour la Révolution française, on déploie les moyens techniques et médiatiques de notre époque: et si Jean Valjean avait pu se défendre face à ses accusateurs lors d’un débat radio? Et si Fantine avait pu témoigner de sa difficile condition au micro? Si un reporter s’était trouvé sur la barricade de Gavroche? Si le journal de la mi-journée s’était ouvert sur les funérailles de Victor Hugo?

C’est tout ça que vous propose les élèves de 4ème B dans les podcasts qui suivent: