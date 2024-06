Collège Le Réflessoir – Bléré – Semaine de la Radio

Du 11 au 14 juin avait lieu La Semaine de la Radio au collège Le Réflessoir de Bléré. Radio Campus Tours a installé son studio mobile au CDI, et avec l’aide des enseignants: Mme Cadeau, Mme Jarry, M. Lett-Fouet et M. Montheil le CPE, les élèves ont fabriqué des émissions que nous vous proposons à l’écoute sur notre antenne le mercredi 19 juin 2024 à 15h00, et en podcasts juste ici, sur notre site!

Au collège de Bléré, le problème du harcèlement est pris à bras le corps: des élèves ambassadeurs participent toute l’année à des actions pour prévenir le harcèlement. En introduction, un quiz qui tord le cou aux idées reçues sur le harcèlement. Une émission pleine de bons conseils, à vous les élèves ambassadeurs!

*** Le 3018, le numéro vert si tu es victime de harcèlement

Le droit à l’avortement en France n’a pas été acquis dans la facilité, il est le résultat d’années de lutte, de prises de position et de l’engagement de grandes figures intellectuelles. Les élèves de 3èmeE vous proposent une série de chroniques qui, depuis le procès de Bobigny, jusqu’à l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution, rappelle comment les femmes en France ont acquis le droit à l’avortement.

*** D’ailleurs, si tu as besoin d’aide, de conseils ou tout simplement si tu veux en savoir plus sur la contraception, l’IVG, la parentalité et les relations filles-garçons, il y a le Planning Familial 37.

En Enseignement Moral et Civique (EMC), les élèves de 4èmeB ont travaillé sur le thème de la Justice. Pas facile de faire la différence entre tribunal correctionnel et Assises ou entre crimes et délits. Quels sont les métiers de la Justice? Qu’est-ce que la présomption d’innocence? Comment s’appliquait la justice des mineurs au XIXème siècle? Les 4èmeB vous expliquent tout.

La lecture de « 1984 » de George Orwell a questionné les élèves de 3èmeC sur notre époque. Que penserait l’auteur britannique du monde de 2024? Qu’est-ce qu’une dystopie? La surveillance généralisée et l’IA sont-ils en train de transformer nos sociétés comme dans le roman? Alors, on respire, on prend un peu de hauteur, et les 3èmeC nous donnent des clés de compréhension de l’oeuvre d’Orwell.

