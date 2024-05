Sortez! – PROG37

Jeudi 16 mai 2024

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu deux membres de PROG37, Olivier le responsable et Sarah chargé de communication et de billetterie.

PROG37 se présente comme une agence de communication, on peut y retrouver un agenda print et un agenda web où sont répertoriées toutes les sorties culturelles, sportives, jeune public, touristique, nature et expo du département d’Indre-et-Loire (37)

Durant l’émission nous avons parlé de la conception de leurs agendas, des thèmes et des catégories sélectionnés. Nous avons aussi parlé de réseaux sociaux, et des services proposés.

Nous avons même eu le droit a une petite anecdote avant de finir par le fameux Quoi ou Quoi.

Pour plus d’informations :

Le Insta de PROG37

Le Site de PROG37

Le Insta de Sortez!

La playlist de l’émission :

La Rumeur – L’ombre sur la mesure

Thundercat – Them Changes

Labrinth, Zendaya – All for us

Pour en savoir plus, tout est dans le podcast 😉