Sortez – Soirée Ethiop’art

Mercredi 15 mai 2024

Dans Sortez!, Bastien et Juliette ont reçu Rémi Montagnac ,membres de l’association « la table ronde 81 » ,pour nous présenter la soirée de bienfaisance Ethiop’art afin de soutenir l’association Soleil d’Ethiopie qui se déroulera a la Clinique du street art le jeudi 30 mai 2024 à partir de 18 h.

Pendant l’émission, Rémi nous a présenté les différentes actions de l’association « la table ronde 81 » ainsi que les causes pour lesquels l’asso existent, ils nous ont parlé plus en détails de Soleil d’Ethiopie et de leur engagement auprès des enfants.

Rémi nous a enfin expliqué le déroulement de la soirée, la présence de l’artiste Drope pour le live painting ainsi que la vente aux enchères qui représentera les dons de la soirée.

Pour plus d’informations :

Le site internet de Table Ronde 81

le site Internet de Soleil d’Ethiopie

Le Insta de Sortez!

La playlist de l’émission :

The Selenites Band – Addis Streets

Styleto – Faut que tu m’aimes

Sulka – Parler avec le coeur

Jace June – Goodbye my Baby

Red Hot Chilli Peppers – Falling into Grace

Pour en savoir plus ? Tout est dans le podcast ?