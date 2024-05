La Méridienne – Rose invite Bruno Debron, président de la SEPANT

Connaissez-vous la SEPANT ? L’Association d’Études, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine, est une association historique, qui a plus de 50 ans d’âge . Pour en savoir plus sur les champs d’action de cette association, Rose invite Bruno Debron, président. Au programme : eau, biodiversité, aménagement du territoire, atteintes à l’environnement. La SEPANT réalise aussi les inventaires de la biodiversité communale en partenariat avec d’autres associations comme la LPO, promeut des modèles d’agriculture vertueuse et a adopté un fonctionnement collégial ! Last but not least, la SEPANT c’est aussi des actions d’éducation à l’environnement, des ciné-débats.