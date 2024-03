[L’école du micro parlant] – Ateliers radio – Collège Jules Michelet

Accompagnés par leurs enseignantes (Mme Joueidi, Mme Frapier, Mme Coudreau et Mme Robin) les élèves de 5ème C et ULIS du collège Jules Michelet de Tours reprennent le micro cette année.

Comme le meilleur moyen de saisir les enjeux d’un média, est encore d’endosser le rôle de chroniqueur, de journaliste ou de rédacteur, les élèves préparent presque chaque semaine des contenus radiophoniques que nous vous proposons ici en podcasts.

Les élèves ont le choix des sujets, on discute ensemble de l’angle, de la forme à donner à l’ensemble et ils enregistrent avec leur studio installé au CDI des contenus qui traitent des sujets qui les questionnent et les animent.

Bonne écoute!

Au programme de cette première session:

Qu’est-ce qu’un reporter de guerre? // un bulletin météo

des conseils écologiques

comment devient-on ingénieur du son?

la scolarité des enfants au Sénégal

la cuisine algérienne et ses origines

le salon marocain

la maltraitance des enfants: comment alerter?

témoignage et débat: le sport féminin

Une deuxième sessions d’enregistrements dans laquelle Joshua et Saad vous parlent des inégalités femmes/hommes au travail. Camille nous explique comment devenir illustrateur.

La chronique de Joshua et Saad:

La chronique de Camille: