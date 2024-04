Diet’Tours, le podcast des étudiants de Génie Biologique parcours Diététique et Nutrition

Au cours des dernières semaines, les étudiants en 3ème année du parcours Diététique et Nutrition à l’IUT de Tours ont eu l’opportunité de vivre leur première expérience en radio. Ils ont abordé divers sujets liés à l’alimentation qui nous touchent tous. Vous pouvez écouter l’ensemble de leurs podcasts en suivant ce lien. N’hésitez pas à les partager si vous avez apprécié.



Les épisodes 1, 2, 3 ont été diffusés dans l’émission La Méridienne ; l’épisode 4 lors de la Journée Portes Ouvertes de l’IUT, sur le plateau Radio Campus.

ÉPISODE 1 – Comprendre les slogans nutritionnels

Vous avez tous déjà entendu les slogans nutritionnels : « Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, limitez les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » ou encore « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie » mais les comprenez-vous réellement ?

Un podcast réalisé par Noémie Cosnard-Bourgeois, Stella Leboucher, Thomas Pairigouas et Marie Blandin.

ÉPISODE 2 – Le Nutri-Score de A à E

Tout le monde achète des aliments au supermarché qui affichent le Nutri-Score. Connaissez-vous vraiment les avantages de ce logo pour la santé ? Savez-vous comment l’utiliser correctement lors de vos achats alimentaires ? Vous vous posez peut-être des questions sur son importance ou sa fiabilité ? Découvrez à nouveau le Nutri-Score, suite à sa mise à jour au 1er janvier 2024 !

Un podcast réalisé par Ombline de La Selle, Mathilde Drapeau, Célina Gadras et Justine Mille.





ÉPISODE 3 – Les compléments alimentaires

Les compléments alimentaires sont des produits de plus en plus consommés en France et partout dans le monde. On leur attribue souvent des bienfaits à tort et à travers, dans les médias, sur les sites Internet et les réseaux sociaux. Mais y a-t-il vraiment un intérêt à en consommer ? De plus, quels peuvent être les risques associés à leur utilisation ?

Un podcast réalisé par Laurette Ballo et Basile Brier.





ÉPISODE 4 – L’impact des réseaux sociaux sur le comportement alimentaire des jeunes

Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans nos vies et leur utilisation n’est pas sans conséquences sur notre santé mentale. En quoi peuvent-ils être sources d’apparition de troubles du comportement alimentaire chez les jeunes ? Peuvent-ils avoir des aspects protecteurs contre ces maladies ?

Un podcast réalisé par Raphaël Minni, Elisa Lorho, Eliza Billy et Maëva Lelièvre.