Sortez! – G.L.A.D et le Temps Machine

19 avril 2024

Ce vendredi, Bastien et Juliette ont eu le plaisir de recevoir dans le studio l’artiste G.L.A.D, accompagné de Marie-Line Calvo, programmatrice et coordinatrice au Temps Machine, G.L.A.D est l’artiste qui représentera la région Centre Val-de-Loire lors des inouïs du printemps de bourges qui se déroulera la semaine prochaine du 23 au 28 avril 2024.

Pendant l’émission, nous avons parlé de l’évolution de G.L.A.D et de sa musique, comment il en est arrivé a être sélectionne au Inouis et comment ils s’y préparaient depuis.

Marie-Line nous a aussi présenté son rôle au sein du jury des Inouïs et l’aide qu’elle peut apporter à G.L.A.D, nous avons aussi fait une petite présentation du programme du temps Machine pour mai et juin.

G.L.A.D et Marie-line se sont prêté à nos questions pièges ainsi qu’au petit jeu de l’émission et G.L.A.D nous a décortiqué toutes ces inspirations et ces influences musicales.

Pour plus d’informations :

L’adresse du Temps Machine : Parvis Miles Davis, 37300, Joué-les-Tours

Le Site du Temps Machine

Le Insta du Temps Machine

Le insta de G.L.A.D

Le Insta du Printemps de Bourges

Le Insta de Sortez!

La playlist de l’émission :

G.L.A.D – Needle

Hiatus Kayote – Red Room

G.L.A.D, Alvin Amaizo – I won’t say anything