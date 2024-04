Sortez! – Master Justice, procès et procédures

Jeudi 18 avril

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu des étudiant(e)s de la fac de droit de Tours en Master Justice, Procès et Procédures parcours Conseil et Contentieux. Ils sont venu(e)s dans nos studios réaliser plusieurs chroniques sur le thème du logement, du financement, de l’emploi et du harcèlement.

Pour plus d’informations :

Le Insta du Master

Le Insta de l’Université de Tours

Le Insta de Sortez!

La playlist de l’émission :

Jane et Les Autres – Coeur Ouvert

Natasha Bedingfield – Pocketful of Sunshine

Kali Uchis, Tyler, The Creator, Bootsy Collins – After the Storms

Mateus E.Dadinho – Cordeiro de nana