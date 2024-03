Sortez! – Théâtre Olympia

Jeudi 21 mars

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu le Théâtre Olympia avec Bérangère Vantusso la nouvelle directrice du CDN (centre dramatique national) accompagnée de la JTRC (jeune théâtre en région Centre-Val-de-Loire).

Au cours de l’émission nous avons parlé de la huitième édition du festival WET qui a lieu le week-end du 22,23,24 mars 2024. Le WET regroupe des spectacles de compagnie émergente. La JTRC nous a présenté la programmation des spectacles et ça donne envie !

