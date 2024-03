Sortez ! – Mame

Mercredi 06 mars

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Léa responsable administrative et communication à Mame, la cité de l’innovation situé Boulevard Preuilly à Tours.

Mame était d’abord une imprimerie qui a fermé définitivement en 2011 avant d’être réhabilité par Tours Métropole en 2016.

C’est un lieu ouvert au public. On peut y retrouver le restaurant Sésame ainsi que son coffee shop, une bibliothèque (boite à livre), la ruche qui dit oui (aliments locaux issus d’une agriculture fermière de qualité), plein d’événements culturels et professionnels et bien sur des entreprises qui innovent et se développent.

