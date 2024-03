Sortez! – Keskonvavoircam ?

Jeudi 07 mars

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Camille, community manager et créatrice de contenu spécialisée dans le spectacle vivant. Elle tient le compte Keskonvavoircam où elle propose des spectacle de théâtre en Touraine mais pas que. Et le compte lacom_cotejardin où elle propose des conseils et du coaching en communication pour les artistes.

Durant l’émission Camille nous a expliqué d’où lui venait sa passion pour le théâtre et comment sont nés ses deux comptes. Elle lutte aussi contre les clichés et les préjugés sur le spectacle vivant venant de la jeune génération, les incitant ainsi à sortir davantage pour voir ces événements.

Camille a aussi son propre podcast : On s’retrouve à la sortie : « un podcast qui capture les conversation post-spectacle, authentiques et spontanés » (dispo sur toutes les plateformes). Vous l’avez compris, Camille est très polyvalente !

La reco’ de la semaine :

Camille : Bob et moi à la salle Thélème

Juliette : le film vivant par Alix Delaporte

Bastien : le clip de the driver era

La playlist de l’émission :

Caravan Palace – Fool

Loyle Carner – Yesterday

Tommy Richman – FEVER

Daft Punk – Something about us

