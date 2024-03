Sortez – Femini’Dance

Vendredi 8 Mars 2024

Dans Sortez ! Bastien et Juliette on reçu dans leur studio, pour la Journée internationale des droits des femmes, une partie de l’équipe Fémini’Dance représentée par Cloé, Kenza et Lino, étudiants a l’IUT de Tours. Ils sont venus nous faire la promotion du spectacle du même nom dont ils sont organisateurs et qui sera présenté le samedi 13 avril prochain a la salle Thélème pour leur projet TC.

Ils ont vous présenter l’organisation de cette journée ainsi que la manière dont elle a été organisé. Les étudiants nous ont expliqué le message qu’il souhaitait faire passer à travers ce spectacle et les valeurs que porte leur équipe.

L’équipe Fémini’Dance a aussi des partenaires comme Nocibé ou le Crédit Mutuel qui ont permis de financer l’événement.

Entouré de 3 troupes de danseurs afin de représenter 3 grands thèmes, pendant la soirée plusieurs intervenants professionnels prendront également la parole pour éclairer les spectateurs sur le sujet.

De plus l’équipe Fémini’Dance s’allie à Francevictime37 pour ce projet.

Spectacle accessible a tous et pour tous le samedi 13 avril 2024 a la salle Thélème, a la faculté des Tanneurs, de 20 h à 22 h 30

