Sortez – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD)

Mercredi 13 mars

Dans Sortez! , Bastien, Marc et Juliette ont reçu Isabelle Reiher, directrice du CCCOD à Tours (Centre de Création Contemporaine Olivier Debré). Le CCCOD existe depuis plus d’une trentaine d’années et montre l’art de notre temps, l’art actuel.

Au cours de l’émission, Isabelle Reiher nous a raconté l’histoire du Centre d’art, elle nous a parlé de son équipe et présenté la programmation 2024 en cours et à venir.

La playlist de l’émission :

Great Gable – Drift

RadioHead – Sail to the Moon

Bash Barrow – Tous les jours

Grife – Hiena

