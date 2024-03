On Sport’e pas plus mal du 7 février 2024

L’émission sportive de Radio Campus Tours, le mercredi de 19h à 20h avec Philippe , Cédric , Rami et Gabriel .

Retour sur la 58e édition du Super Bowl 2024 , l’Open d’Australie 2024 + tennis de table de Joué les Tours , une chronique sur le tournoi des 6 nations , la Coupe d’Afrique des Nations puis le quizz .

playlist musical du 07/02/2024

– DJ Khaled feat Snoop Dogg , T-Pain & Ludacris – All I Do is Win

– DJ RPM – Houston

– Jay-Z feat Rihanna – Run This Town