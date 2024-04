Maggot Brain – Staying Ruthless

Hommage annuel à Eazy E qui nous a quittés le 26 mars 1995, le boss de Ruthless Records avait 31 (ou 32) ans. On démarre par un extrait de la compilation « Featuring Eazy E » puis un extrait du premier album de Brownside (Toker rest in peace…), ensuite un extrait de l’album « Gimme All Mine » de Kokane, et un peu (enfin le titre fait 9 mns) de Digital Underground. Hommage hexagonal via le début du morceau du sieur Aelpeacha suivi de CMW (Compton Most Wanted), le groupe de Mister MC Eiht, affilié Crip et Menajahtwa (groupe féminin signé chez Ruthless), Bone Thugs & Harmony et MC Ren. Ensuite on ajoute un peu de « rouge » à l’équation avec DJ Quik (affilié Blood), et on retourne dans la Bay avec Too Short… Fin de ce premier volet!

