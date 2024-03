Good Morning Tours du 23 février 2024

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Cette semaine, Lou Attard présente l’émission, Inès Figuigui a préparé le flash info, Théo Lheure s’est occupé du sport. Juliette Huvet nous parle du festival du film italien contemporain à Tours (Viva il cinema), et Zacharie Gaborit raconte ce qu’il se passe dans une session radio en master 2 dans « Une semaine à l’EPJT ».

PROGRAMME :

00:00 Générique

00:28 Programme (Lou)

00:54 Flash info (Inès)

03:54 Chronique : Le festival Viva il cinema à Tours (Juliette)

06:08 Bon Iver – Towers (2011)

09:10 Flash sport (Théo)

13:08 Proxima Parada – Musta Been A Ghost (2019)

16:47 Chronique : Une semaine à l’EPJT – session radio des M2 (Zach)

21:58 Flash info 2 (Zacharie)

25:42 GMT Tips : Les concours d’entrée en école de journalisme (Lou, Inès, Théo, Juliette)

47:00 Remerciements + fin

47:28 Nienna – Around Here (2023) (extrait)

