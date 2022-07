Mix estival 2022 – les playlists

Enjouée comme un Romario des grands soirs, en short de bain, une grenadine à la main et ballon au pied sur le sable chaud de Copacabana (pendant que ton Hollandais de coach te braille dessus au téléphone car tu loupes la reprise des entraînements), Radio Campus Tours te propose cet été des playlists et DJ Sets sortis tout droit de sa collection.

Du kompas au samba, de l’électro à la soul, du rap au funk, on danse comme Jorge « Magico » Gonzalez dans les rues de Cadix, pour aller se coucher à 5h00, les jambes lourdes mais la tête légère pour mieux aller taquiner le cuir dès le lendemain.

Les playlists de l’été 2022 c’est juste ici:

Hakim Nobert – Playlist rap

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

DJ Unverse – Playlist soul funk

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Seb – Si tu roules avec le 113 Clan

Groupe phare du rap français au tournant fin 90 – début 2000, 113 a emmené son rap vers des sonorités funk savamment samplées par DJ Mehdi.

Rim K, AP et Mokobé, originaires de la cité Camille-Groult à Vitry-sur-Seine chargent donc la 504 break de Claudja Barry, de René & Angela, de Curtis Mayfield, d’une bonne dose de second degré et s’occupent du nettoyage… ouais, gros!

Playlist :

Ahmed Wahby – Harguetni Eddamaa

Claudja Barry – Open The Door

René & Angela – I Love You More

Manu Key feat. 113 – Jackpotes 2000

Curtis Mayfield – Make Me Believe In You

Bloodstone – Everybody Needs Love

Sharon Redd – Never Give Up

Kool & The Gang – Jungle Jazz

Manu Key feat. 113 – Nettoyage

Marvin Gaye – All The Way Around

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Doutor Fredinho – Ed Lincoln e Seu Fantastico Orgão

Ed Lincoln, c’est ton voisin pianiste qui vient de brancher son tout nouveau clavier sur secteur et se lance dans une exploration totale. C’est un type qui a 20 ans dans les années 60, qui écoute Voice Of America en boucle. Il ne veut surtout pas devenir banquier, assureur ou vendeur de de bagnole et encore moins militaire. Il est alors journaliste le jour et contrebassiste la nuit. Un soir il découvre l’orgue Hammond.

Pas manchot sur son dentier, Eduardo Lincoln Barbosa de Saboia participe à la bande sonore de l’après guerre, où la teuf, le divertissement permanent et la jouissance sans entrave constituent les 10 commandements de la jeunesse dorée (donc blanche) d’un pays en plein réveil socio-économique, dopé par la massification culturelle. Assez coquin et hyperactif, il utilise pléthore de pseudonymes : Don Pablo de Havana, Les 4 Cadillacs, The Lovers, De Savoya, Ed Kennedy, Claudio Marcelo, Danny Marcel et accompagne des chanteurs célèbres de l’époque ; ceux aux 64 dents immaculées et parfaitement allignées, au brushing amidonné et aux MST encore inconnues aujourd’hui.

Sa marque reste cet orgue virevoltant, ce rythme frénétique, le thème appuyé, sous un emballage tantôt bossa, exotica ou jazzsamba. Son empreinte est indémarquable du Brésil des 60’s.

Moins connu que les Tom Jobim, Joao Gilberto, Gilberto Gil, Baden Powell etc… il n’en reste pas moins l’un des mythe de ce pays continent.

La Playlist:

Ed Lincoln – Eu Vou Tambem

Pedrinho Rodrigues – Tem Que Balançar

Ed Lincoln – Eu Não Tenho Onde Morar

Ed Lincoln – Falaram Tanto De Você

De Savoya – O Pai Dela

Ed Lincoln – Vou Andar Por Ai

Silvio Cesar – Agarre Seu Homem

Ed Lincoln – Deix’Isso Pra là

Ed Lincoln – Leçon De Baion

Ed Lincoln & Orlann Divo – Palladium

Ed Lincoln – Sacy Perere

Ed Lincoln – São Salvador

Orlann Divo – Onde Anda O Meu Amor

Walter Wanderley – Telefone

Ed Lincoln – The Blues Walk

Orlann Divo – Não Faz Isso Não

De Savoya – Caramba… Galileu Na Galileia

Ed Lincoln – Se Correr O Bicho Pega

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Seb – Fabe: le fond, la forme, la soul

La Playlist:

Anita Ward – You Lied

Fabe – Comme Un Rat Dans Le Coin

Minnie Riperton – Inside My Love

O’Donel Levy – I’ll Sing From My Window

Fabe – Quand J’Serai Grand

Faze-O – Riding High

Fabe – Voici Mon Avis

Donny Hathaway – Basie

The Crusaders – Spanish Harlem

Skull Snaps – It’s A New Day

Fabe – On Lèche, On Lâche, On Lynche

John Klemmer – I Whisper A Prayer For Peace

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Seb – La Cliqua, conçu pour sampler

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Julien – Air Jamaica

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre