Sortez ! – Festival Gazou Fest à l’honneur !

Et bienvenue étranger étrangère ! Viens, approche, n’ai pas peur voyons, viens près de moi dans cette moiteur suffocante et sous ce soleil de plomb dégoulinant sur ton corps inapte à ce climat tropicale;

Tu es bien dans Sortez!, l’émission qui te fait vivre des émotions si intenses que tu en oublies d’où tu viens et qui te fait découvrir des trésors que personne n’a même conçu qu’ils existaient; et pour ce numéro, je vous ai ramené de mon voyage spirituel une pépite, faite d’un matériau encore jamais passé sous la main de quelconque spécialiste.

Certains peuvent appeler ça un diamant brut, mais je préfère les nommer en tant que précurseurs ultimes d’une nouvelle forme de conception de la vie.

Vous êtes bien sur Radio Campus Tours, nous sommes le mercredi 3 mai 2023 premier mercredi du mois et ouverture officielle de la guinguette de Tours, et j’ai l’honneur aujourd’hui d’accueillir avec moi, les membres fondateurs, les leaders suprêmes du Gazou Fest,

Chloé et Thibault bonjour !

Le Gazou Fest est donc un festival de musique et d’arts, fondé par Chloé, Manon et Thibault, et nous propose une scène 100% artistes émergent.e.s !

Le festival aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 et se situera Domaine du Denais, à Saint Denis d’Anjou (53).

Oscillant entre influences rap, jazz, rock, pop et électro, possédant graphistes, illustratrices, tatoueuses, photographes et podcasteurs, vous ne serez pas déçu.e.s par les milles saveurs de la programmation proposée par le festival ainsi que par sa nourriture vegan !

Pour les tarifs, 16€ pour un jour, 25€ pour deux jours et 35€ pour les trois jours (avec 10€ pour le dimanche séparément). Billetterie juste ici !

Venez alors célébrer cette première édition avec eux !

Pour suivre les actualités du Gazou Fest :

