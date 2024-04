On Sport’e pas plus mal du 27 mars 2024

L’émission sportive de Radio Campus Tours, le mercredi de 19h à 20h avec Philippe , Cédric , Rami , Gabriel et Arthur .

Retour sur le 3eme Grand Prix de la saison de F1 2024 en Australie avec la magnifique victoire du pilote Ferrari Carlos Sainz , les derniers matchs du tournoi des 6 nations 2024 , une chronique sur les championnats de France de Tennis de table avec une mention spéciale pour les Joueuses Jocondiennes de Tours puis sur l’équipe de France espoirs de foot et le quizz .

playlist musical du 27/03/2024

– Eric Prydz – Call on Me

– Gwen Stefani – What You Waiting For ?

– O-Zone – Dragoste din tei