Maggot Brain – Ils ne savent pas encore que leur jour viendra

Extrait du morceau « Rangoon Lhasa » de La Souris Déglinguée, car bien entendu nous rendons hommage à Tai Luc… On démarre donc avec l’album « Banzai », puis Wunderbach (en live et studio), LSD (live Glaz’art), L’Infanterie Sauvage, un extrait du concert de 2015 à l’Olympia avec Wunderbach en « méga » renfort. On poursuit avec Johnny Thunders, les Stray Cats, Bo Diddley, Flamin Groovies, encore LSD, The Jam, et on passe du Velvet Underground… Ca commence à ressembler à un sommaire de Ugly Things magazine… A propos du Velvet et de Lou Reed, on écoute Decibelios et Les Scooters, les Buzzcocks, et un peu de Sham 69. Ce n’est que le début!

Retrouve le podcast juste ici: