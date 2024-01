Maggot Brain – Traiter de bourgeois les gens moins riches que soi

On continue à rendre hommage à Tai Luc et La Souris Déglinguée… On démarre avec le live au Glaz’Art (concert de 2006), suivi de Strychnine, Stinky Toys, Asphalt Jungle, et pour illustrer les propos de Tai Luc à Toulouse, Ramones et Vince Taylor. On poursuit avec les Olivensteins, Stalag (encore Bordeaux), avant de bifurquer vers le Royaume Uni avec The Ruts et Dr Feelgood. Arrivent Starshooter, et le fameux 1er 45T de La Souris, enchaîné à « Mesha », Sham 69. Un peu de glam avec T Rex, un peu de rap avec Suprême NTM 93, un extrait de l’album « Eddy Jones » (1986), et Voyage (groupe disco/funk du producteur de cet album, Slim Pezin). LSD mène à tout, faudra passer des groupes des années 60 aussi, en dehors des Flamin Groovies of course… un passage à France Inter (« Pollen ») en 1986, et du reggae pour terminer cet épisode…

