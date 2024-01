LJDH – Cursed Way of Sheol

Référence au mini cd de Sepulcre (combo comprenant 2 ex Skelethal). On démarre cet épisode plutôt carnassier de LJDH avec Nunslaughter et Disinter (Pérou), suivis de Sepulcre et Sacrilege BC. Gallhammer leur emboîte le pas, ainsi que Triumph of Death puis Tenebrarum. C’est au tour de Loudblast de monter au créneau, puis Torchure essaie de nous impressionner (enfin plutôt vous), un groupe allemand réédité par plusieurs labels (Vic records, Seven Inch Metal records…), doit forcément être intéressant, non? Et on termine avec les péruviens de RUNA (compilation Soulgrinder’zine)…

Retrouve le podcast juste ici: