La Méridienne – INSERM – Femmes de Sciences

Émission en partenariat avec l’INSERM Grand-Ouest



Être une femme dans le monde de la recherche, qu’est-ce que ça change ?

Pour échanger sur le sujet, trois invitées :

Marianne Latinus, chargée de recherche INSERM IBrain

Audrey Heraud, technicienne de recherches, INSERM Ischemia

Pr Leslie Guillon, épidémiologiste, INSERM Mavivh

A voir, à lire

Les quotas : bonne ou mauvaise idée ? Réflexions misogynes et découvertes « matildées » – effet Matilda – les choses ont-elles changées depuis les années 60 ? Plus d’étudiantes en médecine, mais moins de femmes aux postes hiérarchiques les plus élevés : pourquoi ?

The Conversation – L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

CHRU – Les Jeudis de la santé

Instagram – The French Virologist – Océane Sorel, PhD