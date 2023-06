La Méridienne – Être femme dans l’espace public – Gaëlle Hemeury et Sarah El Hamed

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

L’être femme dans l’espace public

L’être femme dans l’espace public est un projet de recherche-création porté par la doctorante en géographie Gaëlle Hemeury en coopération avec l’artiste performeuse Sarah El Hamed et les femmes du Centre social Pluriel(le)s implanté dans le quartier du Sanitas.

L’être femme dans l’espace public est une performance filmée organisée en deux temps qui aborde la place des femmes dans l’espace public et dans l’art public au regard de certains stéréotypes tels que

l’invisibilité et la mise sous silence des femmes au sein de l’espace public. À cet effet, les femmes,

habitantes du quartier, seront tout d’abord conviées à coudre le drapeau blanc de la paix aux côtés de

Sarah El Hamed au cœur du marché de St Paul. Ensuite, elles seront invitées à déambuler depuis le

marché vers les rives du Cher pour ululer.



Dates

– Performance 1 tournée le mardi 6 juin au matin au marché St Paul,

– Performance 2 tournée le vendredi 9 juin au matin au marché St Paul,

– Restitution scientifique et artistique le vendredi 23 juin après-midi à l’association Pluriel(le)s.

Le Hirak

une série de manifestations hebdomadaires qui ont lieu entre 2019 et 2021 en Algérie pour protester dans un premier temps contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, puis contre son projet, également contesté par l’armée, de se maintenir au pouvoir à l’issue de son quatrième mandat dans le cadre d’une transition et de la mise en œuvre de réformes.



Ainsi, ce projet vise à étudier la production et la réception de l’art public au sein de l’espace public

choisi, à évaluer la pertinence de la méthodologie hybride envisagée et à questionner le pouvoir de l’art

public. De manière concomitante, à travers ces performances, Sarah El Hamed continue son

exploration artistique sur la place de la femme et de la femme immigrée au sein de notre société.

Gaëlle HEMEURY: doctorante à l’université de Tours, laboratoire CITERES, dir. de recherche Mme Nora Semmoud.

Lien communication au CAREP Paris: https://www.carep-paris.org/evenements/webinaires/webinaire-61-lart-public-en-algerie-un-outil-de-requalification-urbaine-et-de-rehabilitation-citoyenne/

Sarah El Hamed: artiste performeuse franco-algérienne, réalisatrice d’un premier court métrage. https://www.sarah-elhamed.com/

Mathilde Baron Harjani: intervention en tant que cadreur-e https://mathildebaronharjani.wixsite.com/mbhartwork/biography