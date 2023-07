Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.

Voici le podcast et la playlist de l’émission du 26 juin 2023, 21ème épisode de la saison consacré à un tour d’horizon des nouveautés US :

John Mellencamp – Hey God

Gov’t Mule – Same As It Ever

Larkin Poe – Summertime Sunset

Greta Van Fleet – Farrewell For Now

Rivals Sons – Mirrors

Ayron Jones – The Title

Steve Lukather – When I See You Again

Belinda Carlisle – Deeper Into You

QOTSA – Obcenery

Great Lake Swimmers – When The Storm Has Passed

Duff Mc Kagan – This is the Song

Robert John and The Wreck – West Coast Eyes

Page 99 – Did You Mean That

