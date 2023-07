Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.

Voici le podcast et la playlist de l’émission du 12 juin 2023, 20 ème épisode de la saison consacré à un tour d’horizon des nouveautés :





Foo Fighters – Hearing Voices

Alanis Morisette – No Return

Annabel Lee – Kiss & Ride

Sir Chloe – Should I

Feist – I Took All Of My Rings Off

LaFrange – Ta Peau

Fenne Lily – Dawncolored Horse

PJ Harvey – A Child’s Question, August

Cowboy Junkies – What I Lost

Arlo Parks – Devotion

100 gecs – Hollywood Baby

U.S. Girls – So Typically Now

Jonathan Bree – Pre-Code Hollywood

The Slow Show – One Shot

PJ Harvey – I Inside the Old I Dying

The Last Dinner Party – Nothing Matters

