Aamaat Sound – 10

L’exploration du Ajamaat Percu Project nous plonge dans l’ambiance afro « kongolaise » principalement.

Le couper décaler congolais, le n’dombolo, le kmer beat (Cameroun) et l‘amapiano plus lent mais tout aussi rythmé, s’entremêlent. Les percussions et roulements désormais électroniques sont distillés par MPC akai ou autres Korg et machines à rythmes.

Sur les mélodies entrainantes et exaltantes, celui que Ajamaat Sound nomme le dj Africain scande ses lyrics.

Ce rythme afro simplifié aux claves est extrêmement reconnaissable car il fournit la base d’une majorité d’instrumentaux du paysage musical actuel. Comme un fil d’ariane , il était intéressant pour Ajamaat Percu Project de remonter dans les origines, la construction des styles musicaux et les influences diverses. Dans de nombreux cas, et l’Afrique n’y échappe pas, la situation socio-politique jouera un rôle majeur.



Dans notre cas, avec la base traditionnelle bien sûr, se laisse remarquer aisément une répétition de caisse claire spécifique et entrainante qui a fort à voir avec la musique militaire. De sources sûres, il a toujours fait partie du triptyque (avec l’explorateur et le religieux) établissant les touts premiers brassages culturels. Il faut ainsi remonter jusqu’au 14e siècle pour logiquement voir apparaître des instruments de musiques européens. En 1963, des marins dieppois installent déjà un comptoir de commerce à St Louis du Sénégal. Ils apportent des guitares avec eux.

L’histoire nous confirme la forte influence militaire dans la musique noire. Le déporté souvent livré à lui même après avoir recouvré la liberté entre dans les rangs. Militaire ou religieux sont une véritable issue de secours. Ces deux pôles sont intéressants dans le sens où ils continueront d’influencer les époques et les styles musicaux correspondants.

Le déporté ne sera pas toujours intégré, si l’on peut dire ainsi, aux rangs. Si il n’a pas quitté le corps militaire , il n’y aura jamais mis pied et deviendra le maroon, le déserteur, le bandit , le gangster ou enfant de la rue et de la guerre.

Notre époque fortement marquée par des traumatismes tels que la guerre et toute sa nébuleuse d’atrocités, produit une musique avec ces mêmes codes. Comme pour faire catharcis , expulser le négatif et se rapprocher, ne serait ce que l’instant du Sound system, d’un « tout »solaire et universel.

PLAYLIST



Dj P2N feat Dj Bombe H – Kuluta official

Dj migo one – Laureat

DJ JANVIER – Mulunge

Dj P2N – Likolo feat Tenor & Dj Amaroula

Mapara A Jazz – John Vuli Gate [Feat Ntosh Gazi & Colano]ROGA ROGA EXTRA MUSICA – Contentieux

Dj P2N – Likolo remix

DJ Max Mukuyu…Tchibuku

TOP STAR Guinnée – La Baraka

Papy Mbavu _ Kotazo

DJ Migo One – Araignée

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre