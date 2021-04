Dans la tête des volontaires – Cinéma et citoyenneté

Voici le troisième épisode de “Dans la tête des volontaires”, une émission qui parle de l’engagement en Service Civique, animée par 5 jeunes en volontariat chez Unis-Cité Tours.

Dans ce troisième épisode, Mélinda, Coline et Sarah reçoivent Cécile, volontaire sur la mission Cinéma et Citoyenneté à Unis-Cité Tours. Elle raconte son expérience en Service Civique, son parcours et ses projets futurs. A cela s’ajoute également le témoignage de Raphaël, autre volontaire de la mission de Cécile.

Playlist:

Declan McKenna – The key to live on earth “

