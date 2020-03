Ghettoblaster – Night Cuts, le premier album de Mind the beatz

Mind The Beatz



Night Cuts



Sortie le 6 mars 2020



Dora Dorovitch Records



Fish et Zoën étaient les invités du Ghettoblaster à l’occasion de la sorite de leur premier album Night Cuts le vendredi 6 mars 2020.



Durant les 45 minutes de l’émission nous avons donc parlé musique, production, scratch, influences et live – puis nous avons écouté quelques titres de l’album bien évidemment !



Une belle émission permettant de découvrir ou redécouvrir le duo et d’en savoir plus sur leurs futures dates / tournée.



Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre