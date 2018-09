Maggot Brain | Totale Virulence

Émission du 06 juillet 2018 Référence à une compilation du label Virulence (sous label de Jungle Hop records) intitulée justement “Total Virulence” (1990) comprenant les groupes Mestema, Scrotum, Frayeurs ( futur Crusher), Merciless ( futur Mercyless), Loudblast, Death Power, Braindeath. Sachant que Jungle Hop avait sorti en 1987 ou 1988 le split album “Licensed To Thrash” avec Agressor et Loudblast, et sortira le premier (et unique) album de Death Power en 1990. C’est du mandarin très poussé pour ceux qui ne jurent que par Obispo ou Shay…les habitués savent que fin mars est sorti un livre sur la scène hexagonale intitulé “Enjoy The Violence”, co-écrit par Jérémie Grima et Sam Guillerand, et le Fake Maggot Overlord s’est dévoué pour vous apporter une interview “brand new brand new” comme on dit à Straight From Yard, de Sam Guillerand justement. On vous en diffuse la moitié ce soir, le tout servi avec du Morbid Angel ( un intrus), Misfits, Black Flag ( 2 autres), Mercyless, Agressor, Witches, Massacra, Loudblast, Death Power. Avec une petite touche de disco…