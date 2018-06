Une émission consacrée au grand , beau, vert et ensoleillé festival Le Potager Électronique qui s’est tenu les 23 et 24 juin 2018 ! Nous avons reçu à cette occasion les organisateurs “Les Hommes Verts” et les groupes LVOE, Kid Among Giants et Toukan Toukan ! https://www.radiocampustours.com/media/podcast/emission_spe/potagerelectronique2018.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre