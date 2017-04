Référence au groupe R.A.S. mais on n’a pas passé de morceau des franciliens, juste une de leurs influences, Special Duties… En tout cas on reste au Gibus, avec le live de Chron Gen (Unpleasant Meeting festival, août 2016), l’interview Naked Agression/ 1919 (même endroit, même date), et Decibelios (et oui, eux aussi y étaient… D’ailleurs une interview à venir dans le prochain Chéribibi mag). Le tout saupoudré de Vice Squad, the Outcasts avec une cuillerée de Kidnap, et bien sûr du Naked Agression et du 1919 (prononcer « Nineteen Nineteen »). pour les aficionados, au Klub, le 14 avril aura lieu la suite du Unpleasant Meeting festival, « A Dark Night For A Positive Attitude« , avec du post punk, du rock gothique et de l’anarchopunk, des groupes et des DJs, sur 2 jours, à l’affiche, Litovsk, Omega Tribes, Flowers In the Dustbin notamment… Rodrigo et Darlene vous saluent!