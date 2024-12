CI2AT Congrès 2024 – Résistance aux antimicrobiens et nouvelles thérapies

3 étudiants du Master 2 I2VB, Youness ARROUCHE , Valentin BODNAR et Guillaume BONNEVIE, présentent le congrès organisé par leur promotion, « Résistance antimicrobienne pour tous » – on vulgarise !

Rendez-vous vendredi 20 décembre 2024 de 8 h 30 à 17 h 30, dans l’amphithéâtre A30 de la Faculté de Pharmacie de Tours, 31 Avenue Monge à Tours (37200).

Pour vous inscrire et consulter le programme, c’est ici.

MASTER Sciences, Technologies, Santé MENTION Sciences du vivant PARCOURS Infectiologie, immunité, vaccinologie et biomédicaments



Gaborieau, B., Vaysset, H., Tesson, F. et al. Prediction of strain level phage–host interactions across the Escherichia genus using only genomic information. Nat Microbiol 9, 2847–2861 (2024). https://doi.org/10.1038/s41564-024-01832-5



https://www.pasteur.fr/fr/paludisme-gene-resistance-artemisinine-formellement-identifie

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/paludisme

https://www.frequencemedicale.com/pneumologie/patient/294689-Antibioresistance-et-si-grace-a-l-IA-les-virus-tueurs-de-bacteries-etaient-la-solution