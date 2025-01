Atelier radio – Collège Michelet: combattre les discriminations

Qu’est-ce qu’une discrimination? Comment les repérer? Comment les prévenir aussi? Des figures se sont-elles levées pour dire « stop! » aux discriminations?

Ce sont autant de questions que se posent les élèves de 5ème B du collège Jules Michelet de Tours.

Aidés de leurs professeures Mme Robin et Mme Coudreau, les élèves de la classe réalisent depuis le mois de novembre 2024 une série de podcasts sur les discriminations.

Radio Campus Tours accompagne les élèves dans ce travail de rédaction: les élèves planchent sur le sujet par groupes de deux ou trois, recueillent des informations, les trient, discutent entre eux puis rédigent un conducteur. Les élèves de plus en plus autonomes, utilisent ensuite le studio radio du CDI pour enregistrer les podcasts que nous vous proposons d’écouter.

Les 5ème B vous expliquent ce qu’est une discrimination, comment on peut les repérer et donnent aussi quelques exemples de discriminations qui ont fait parler dans la presse nationale et internationale.

Avec par ordre de passage:

*Joseph, Tom et Clément

*David et Livan

*Eldora et Soujoud

*Fatou, Embalou et Jessy

*Mariama et Dali

*Rida et Sami

*Alviso et Sacha

*Nino et Joachim donnent l’exemple de quelques pays dans le monde dont les législations sont discriminantes

*Wassim et Abdoulhadri reviennent sur un cas de glottophobie dans les couloirs de l’Assemblée Nationale

*Elona et Yasmine t’expliquent comment des tags racistes ont suscité l’indignation du maire d’Issoudun

*Cyprien et Antonin nous parlent des profanations de tombes tziganes dans une commune d’Auvergne-Rhônes-Alpes