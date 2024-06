La Méridienne – Lovaltech, Pr Isabelle Dimier-Poisson – vaccin nasal anti-Covid

Image par Monoar Rahman Rony de Pixabay

Le retour de la bête à picots ?

N’ayez crainte : le Professeur Isabelle Dimier-Poisson nous dit tout du vaccin nasal développé par Lovaltech.

En 2021 , l’équipe BioMAP/Inrae de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Tours, codirigée par le Professeur Isabelle Dimier-Poisson, a répondu à l’appel à projet Recherche Action sur la Covid-19 (RA-Covid-19) lancé par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et leur projet portant sur le développement d’un vaccin nasal anti-SARS-CoV-2 a été sélectionné pour financement.

Fondé en 2022 la start up Lovaltech se consacre au développement industriel d’une nouvelle génération de vaccins protéiques administrés par voie nasale. La start-up a été créée pour poursuivre le projet de recherche Biomap/Inrae.

Lovaltech annonce une levée de fonds de 6,8 millions d’euros. Ce financement permettra d’accélérer les essais cliniques de son vaccin nasal contre la COVID-19,

Les investisseurs principaux sont Da Vinci Labs, incubateur Deep tech basé en Touraine et le Fonds d’Amorçage de la Région Centre-Val de Loire.

Pour en savoir plus sur ce vaccin et sur les essais cliniques à venir, nous rencontrons le professeur Isabelle Dimier-Poisson Responsable Equipe « Biopharmaceuticals & Microorganisms Against Pathologies » BioMAP , et Directrice Adjointe UMR Université-INRAE ISP 1282.

