De Buena Onda #6 : Le Croissant Fertile

De Buena Onda

Émission du 03 février 2019

Nous partons aujourd’hui en voyage dans une région de la planète dénominée Le Croissant Fertile: “Le Croissant fertile est une expression désignant une région (non officielle) biogéographique du Proche-Orient formant une bande de terres cultivables grâce à un climat suffisamment pluvieux, délimitée au sud par le désert de Syrie (la partie nord du désert d’Arabie), à l’ouest par la mer Méditerranée, et par les montagnes du Taurus et du Zagros au nord et à l’est. Il traverse les États actuels d’Israël, la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, le sud-est de la Turquie, le nord et l’est de l’Irak, et le bord ouest de l’Iran. Le terme fut introduit en 1916 par l’archéologue James Henry Breasted car l’arc formé ressemble à un croissant.”

Installez vous confortablement, prenez votre tasse de thé et ouvrez grand les oreilles pour ce nouveau voyage :

Aleb – Yasmine Hamdam – Album: Ya Nass

Herzan – Soapkills – Album: Enta Fen

Fasateen – Mashrou’Leila – Album: Mashrou’Leila

Ya Sidi – Orange Blossom – Album: Under the Shade of Violets

Jat Mahibathi – Yemen Blues – Album: Yemen Blues

Habib Galbi – A-WA – Album: Habib Galbi

Ya Nas – Bachar Mar Khalife – Album: Who’s gonna Get the Ball from Behind Nozi Nozi – Liraz – Album: Nozi Nozi

Alon Basela – Avishai Cohen – Album: Aurora

Caress My Skin – Lior Shoov – Album: Lior Shoov

Retrouvez le groupe Yemen Blues au coeur de la vielle ville de Jérusalem

Et laisssez vous bercer par la chanson de Lior Shoov “Caress my skin”