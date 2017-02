Une exposition itinérante ! Un Sortez spécial donc, en direct de la salle Thélème où avait lieu la remise des prix du Printemps de l’art étudiant ! Plusieurs interlocuteurs ont rythmés cette émission, le CROUS et le service culturel de l’université mais aussi Florent Lamouroux, artiste plasticien, président du jury et enfin Watt Reney, étudiant qui a participé au concours.

Toutes les infos sur l’expo et le concours ici !