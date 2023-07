Image par StockSnap de Pixabay



La Professeure Valérie Roy, est membre de l’équipe de recherche RAIV (Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles) à l’Université Laval, au Canada.



Elle nous accorde une interview depuis le Canada pour nous en dire plus sur les travaux de recherche présentés lors de sa venue à Tours, dans le cadre d’un colloque organisé par l’équipe de recherche QUALIPSY.



Elle commence par rappeler ce que l’on entend par violences conjugales, alerte sur les stéréotypes vecteurs de préjugés qui conduisent à minimiser ou banaliser les violences vécues par les personnes des communautés LGBT, puis présente les mécanismes présents dans tous les contextes et les spécificités quand les violences s’exercent dans un contexte LGBT. Elle rappelle l’importance de #metoo sur la libération de la parole.



Ces travaux de recherches permettent, entre autres, de créé des outils à destination des professionnels accompagnants (travailleurs sociaux, soignants, policiers) et des personnes victimes, pour mieux identifier les situations de violence et s’outiller pour y faire face.

