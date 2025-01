Tsigalko United – Les Belles Epopées

Tsigalko United l’émission « football, histoire, culture, épopées et paillettes » se devait de consacrer un épisode à ce terme « d’épopée ». Pour démarrer l’année 2025 c’est donc un numéro autour de parcours singuliers, d’exploits et d’aventures humaines et sportives que nous vous proposons.

Au programme de cette émission:

Benoît Jacquelin, journaliste, il a suivi pendant une décennie l’actualité de l’AJ Auxerre pour la presse quotidienne régionale. Il revient avec nous sur l’histoire de l’AJ Auxerre et son rapport aux épopées en Coupe de France. Il sera question avec lui de la Coupe de France 1979, du tournage du film « Coup de tête » de Jean-Jacques Annaud, de l’image du club bourguignon et bien-sûr de Guy Roux.

Ensuite, on traverse les Pyrénées direction la province d’Alava, au Pays-Basque espagnol. En 2001 le club du Deportivo Alavés sort de nulle part pour aller jusqu’en finale de la Coupe de l’UEFA contre Liverpool. Dans un football espagnol largement dominé par une poignée de grands clubs, Alavés a renversé l’ordre établi pour offrir à ses supporters une épopée européenne marquante le temps d’une saison.

Enfin, pas d’épopée sans héros. Richard Trivino, gardien de but du FC Gueugnon en l’an 2000 lors de la victoire des Forgerons contre le PSG en Coupe de la Ligue nous a accordé un bel entretien. Avec lui, on a pu parler de comment un groupe de joueurs renverse les montagnes pour s’offrir un parcours qui marque toute une carrière, et toute une ville.

Pause musicale

Big L – MVP (Vin’s Da Cuero Remix)

Retrouve le podcast juste ici: