Tours Éloquence pour le procès fictif de Cléopâtre dans Sortez !

Émission du 12/11/2024

Qui dit association étudiante et prise de parole en public dit Tours Éloquence ! Mardi, nous accueillions Agathe (présidente), Anaïs-Gaëlle (qui joue Cléopâtre), Marc (avocat de l’accusation) et Marilou (Arsinoé, sœur de Cléopâtre) à l’occasion du procès fictif de Cléopâtre organisé par l’association. L’évènement prend place à l’Hôtel de ville le vendredi 15 novembre et nous avons pu aux micros de Sortez! avoir un aperçu de ses coulisses, mais aussi découvrir plus en détail les actions de Tours Eloquence et ce que représente l’éloquence aux yeux de ses adhérents.

Mini Playlist de l’émission :

S N U G, Mondo Loops – Night Coffee

Myra, Aupinard – Des bisous

Podcast de l’émission :