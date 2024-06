Sortez! X Ghettoblaster

Vendredi 15 juin 2024

Juliette et Bastien ont opté pour un autre format que Sortez! : Ghettoblaster .

Une invitée s’est joint à nous : Emma la Service Civique de Bourges que l’on a rencontré lors du Printemps de Bourges.

Lors de cette émission vous avez pu entendre plusieurs chroniques des sorties musicales à l’échelle locale, nationale et internationale.

Juliette a fait une chronique sur le dernier album de Billie Eilish « Hit me so hard and soft« . Bastien a fait sa chronique sur Sabrina Carpenter et Emma sur le dernier album de SCH « JVLIVS Prequel : Giulio« .

Puis vous avez pu écouter la chronique de Bastien présentant Aupinard et présentant le groupe local : Jim Ballon . Juliette a présenté le rappeur local : Sulka

La playlist de l’émission :

Billie Eilish – BLUE

Sabrina Carpenter – Please Please Please

SCH – Les Hommes aux yeux noirs

Aupinard – Journée à Paris

Jim Ballon – L’eau qui me traverse

Sulka – Gentil Méchant

Pour plus d’informations :

