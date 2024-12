Sortez! – Unsilent Night – PTYX et ICEBERG

Émission du 13/12/2024



Sortez! mets son bonnet de Noël et accueille Jean Baptiste Apéré et Antoine Moulin de l’ensemble PTYX ainsi que Elsa Maupeu et de la structure ICEBERG qui organisent à Tours une déambulation sonore en période de Noël à l’international : Unsilent Night, d’après la composition de l’américain Phil Kline.

Unsilent Night, c’est une marche sonore d’une petite heure dans laquel chacun est convié afin de créer une œuvre collective et chaleureuse. Rendez-vous au jardin de la préfecture le jeudi 19 décembre à 18h.



L’occasion pour l’ensemble PTYX de présenter également son nouvel album : « Noûs » sorti ce vendredi 13 décembre.





Playlist de l’émission :

Phil Kline – Unsilent Night – Ronde des mages

Maxime Mantovani – Ruptures et iridescences

– Ruptures et iridescences Ensemble PTYX – Straw Mill (album Noûs)





