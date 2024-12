Sortez! – Spot#Région au CCNT – Fabuler

Émission du 10/12/2024



Le Spot#Région, c’est le temps fort du Centre Chorégraphique National de Tours (CCNT) pour mettre en avant les compagnies de Centre Val de Loire. Juliette Marguerie et Sophiatou Kossoko étaient là pour en parler et présenter la création Fabuler, à la programmation de l’évènement.



Les objectifs du Centre Chorégraphique National de Tours (label crée en 1984 par le Ministère de la Culture) : nourrir le répertoire chorégraphique en créant et diffusant des pièces, soutenir des compagnies indépendantes, sensibiliser auprès de divers publics, accompagner les compagnies à la création et proposer une programmation, qui est une des spécificité de l’établissement tourangeau, qui est un des quatre CNN à proposer une programmation au public (sur les 19 nationaux).





Cette année, trois spectacles sont à l’honneur :



Mardi 10 + Mercredi 11 décembre – 20h

Raphaël Cottin

L’Éloge des possibles (création)

CCNT





Vendredi 13 + Samedi 14 décembre – 20h

Sophiatou Kossoko

Fabuler (création)

CCNT



Mercredi 18 décembre – 20h

Johanna Lévy

Jasmin (2024)

La Pléiade (co-accueil)





Fabuler est une pièce qui a été créée, chorégraphiée et écrite par Sophiatou Kossoko autour d’un désir de rassembler par la parole, de diffuser le dialogue en s’inspirant de la palabre et de la sororité suite à l’onde de choc suscitée par la mort de Nahel. L’artiste s’est ensuite associée à la danseuse Christine Corday et la DJ Véronique Hubert pour une composition entre performance et danse.



Toutes les informations sont à retrouver dans le podcast juste ici :

Podcast de l’émission :