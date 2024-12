Sortez! – Spindrift fête son premier anniversaire !

Émission du 05/12/2024



Ambr1 et U-Get, du Collectif Spindrift étaient avec nous, à l’occasion des débuts du collectif qui en un an déjà sorti deux EP : « La Braise« et « L’Embrun » et bientôt un troisième « Le Zéphyr« . La soirée anniversaire se passe Chez Latie ce samedi 7 décembre à partir de 19h30 avec au programme rap, vinyle, reggae/dub et disco/funk.





Collectif Queer, antifasciste et féministe, Spindrift présente ses valeurs, ses influences musicales et ses projets.





Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast juste en dessous !



Playlist de l’émission :

SCH – La Pluie

Fred Again – Delilah

Spindrift – A quoi veux-tu échapper ? – Live



Podcast de l’émission :