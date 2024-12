Sortez! – Revues Culturelles # 2

Émission du 19/12/2024

Aujourd’hui dans Sortez!, c’est le deuxième volet de Revues Culturelles.



Une émission très axée séries puisque ce n’est pas une, pas deux, mais trois séries dont nous parlerons aujourd’hui. On se diversifie puisqu’elles traitent de sujets assez variés. Samuel nous parlera de From une série horreur/fiction, Eva d’Arcane « un bijou français » et Marie de Maid.



Sans oublier, la chronique Validé d’Estelle sur La Belle Hélène d’Offenbach, qui vient célébrer la nouvelle année au grand théâtre de Tours. Et Lucie Feuillolay, étudiante à l’EPJT de Tours, l’école de journalisme. Elle a présenté le film The Substance de Coralie Fargeat dans la matinale Good Morning Tours, animé par les étudiants de l’EPJT qui traite des actualités globales et qui est à retrouver tous les vendredi matin à 7h15. Ici, la chronique que vous allez entendre date de l’émission du vendredi 22 novembre.



Playlist de l’émission :

Feeling – Ebo Taylor, Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad





Twinz – Big Pun et Fat Joe



