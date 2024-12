Sortez! – Revues culturelles #1

Émission du 12/12/2024





Première édition de ce format regroupant un ensemble de chroniques culturelles et la présentation par Samuel de l’artiste Elle Eliades.





Chronique Sortez !, de Marie : Spectacle du Groupe N+1, Journal d’une exploration sonore, un évènement proposé par le Service Culturel universitaire

Les extraits sonores du spectacle qui figurent dans l’enregistrement sont l’entière propriété du groupe N+1





Emile Londonien – Catch the light





Chronique Validé!, d’Estelle : Fabrice Métais et ses peintures à retrouver à l’atelier-galerie J’ai deux amours de Tours.





Elhé, Gabby Parafina – 4ever







Chronique Les femmes influentes de la pop, de Nathanaëlle : Taylor Swift et le phénomène du Eras Tour





Présentation de l’artiste Elle Eliades et des titres You (ft. RL King) et Utopia





Podcast de l’émission :