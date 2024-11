Sortez! reçoit l’association Filage et parle création de projets culturels

Émission du 21/11/2024

Rattachée au récemment rebaptisé Master de Création de Projets Culturels en Arts du Spectacle de l’Université de Tours, l’association Filage organise des évènements avec différents acteurs culturels de Tours. L’association permet de développer son activité dans la continuité de la formation tout en permettant d’avoir une liberté supplémentaire et d’élargir ce joli réseau. Pour nous en parler, Maïwenn Swanson, Mélody Merleau et Mary Ebran, étudiantes et diplômée, étaient présentes. Zoom sur les projets de Filage, le parcours de ses membres, et le quotidien à l’Université dans le secteur culturel.

Nous les retrouverons le 6 février 2025 au Bateau Ivre avec la soirée « Les étudiants prennent le large » et le 27 février pour une carte blanche au Temps Machine. Pour en apprendre plus, c’est dans le podcast juste en dessous 😉

Playlist (100% tourangelle) de l’émission

Jozeph – Bleu

Le Cluster Ensemble – Me maten

Tea Steam – New Blossom

Chronique Validé! D’Estelle : « Tours de Balzac à nos jours… bien plus qu’une BD! »

Podcast de l’émission