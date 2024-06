Sortez! – NØNNE

Mercredi 12 juin 2024

Dans Sortez! Bastien et Juliette ont reçu Axel, membres et chanteur du groupe d’indie pop core et post-punk tourangeau NØNNE.

Axel est venu nous présenter le dernier projet en date du groupe : Nothing’s Goin on un E.P. 5 titres sortis le 17 mai 2024.

Dans cette émission, Axel a défendu les causes et les valeurs du groupe, on a comme avec les autres artistes demande sa vision de l’intermittence, mais aussi de l’indépendance artistique.

En seconde partie d’émission, nous avons abordé la fabrication de l’E.P, les messages ainsi que l’univers créé autour, entrecoupé des influence et inspiration musicale d’Axel allant de Placebo a 100 gecs.

Enfin, Axel nous a annoncé les futurs projets de NØNNE et les prochaines dates de concerts avant de se confronter au quoi ou quoi ?

Nothing’s goin on, disponible sur toute les plateformes de streaming et en version physique.

Pour plus d’informations :

E.P Nothing’s Goin’ on

Insta de Nonne

Youtube de Nonne

Le Insta de Sortez!

Playlist de l’émission :

Nonne – Pics

Placebo – Bruise Pristine

100 gecs – Doritos and fritos

Nonne – Nothing’s Goin on